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Волонтеры спасли животных из приграничья Белгородской области и вывезли их в Москву

«Страсти»: волонтеры спасли животных из приграничья Белгородской области

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Depositphotos

Волонтеры вывезли в Москву животных, оставшихся без хозяев в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщают «Страсти».

Волонтер и главный редактор сайта «Страсти» Елена Ровкова рассказала, что к ним обратилась россиянка, которая вынуждена была кинуть свой дом из-за «прилетов». Женщина рассказала, что в приграничье осталось много домашних животных, чьи хозяева уехали. Спасать кошек и собак, которые были практически у каждого жителя, оказалось некому.

Двое волонтеров из Москвы согласились помочь и прибыли в один из приграничных районов, чтобы отлавливать животных. После этого их эвакуировали в российскую столицу. У них взяли анализы и отправили на передержки, в будущем им планируют найти новых хозяев.

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