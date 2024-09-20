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Россиянка спаслась от пожара через балкон и выжила

Свердловчанка спаслась спаслась от пожара в квартире через балкон и выжила

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Телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург»

Жительница Свердловской области выпала с балкона, спасаясь от пожара в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Пожар случился в одной из квартир поселка на улице Путилова в поселке Курьи. На кадрах опубликованного видео с ЧП женщина выбежала на балкон, спасаясь от огня. Позади нее видны языки пламени, вырывающиеся на улицу. Спасаясь от пожара, женщина оказалась на улице. С различными повреждениями ее забрали на скорой.

Во время пожара до приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек.

До этого москвичка попыталась сжечь мужа и выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара. Женщина подожгла футболку и бросила ее рядом со спящим супругом, а сама по неизвестной причине решила эвакуироваться через окно. В итоге мужчина не пострадал, а поджигательницу госпитализировали с переломом позвоночника и травмой грудной клетки.

Ранее пьяный россиянин едва не сжег семью соседей с детьми.

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