В Польше арестовали экс--адвоката Бориса Березовского

Бывшего адвоката российского бизнесмена Бориса Березовского Анатолия Блинова арестовали в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя национальной прокуратуры республики.

«На территории [Польши] был задержан, а позже арестован Анатолий Б., про которого известно, что он был юристом российского олигарха Бориса Березовского», — поделился собеседник агентства.

При этом он не стал называть причину задержания и ареста Блинова, а также вменяемые ему деяния.

Как сообщает радиостанция RMF FM, Блинова задержали сотрудники Агентства национальной безопасности Польши по делу о нападении в Вильнюсе на российского оппозиционера Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) в марте текущего года.

12 августа глава ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Мария Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) обвинила бывшего топ-менеджера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) в организации нападения на Волкова. Сам оппозиционер подтвердил, что эти данные соответствуют действительности, и Невзлин «был готов заплатить $250 тысяч исполнителям», которые должны были сделать из него инвалида или передать российским силовым ведомствам.

19 сентября в ФБК рассказали, что с Невзлиным во время организации серии бандитских нападений контактировал Блинов.

Ранее сообщалось, что на торги выставлен расположенный на Лазурном берегу во Франции замок Шато де ла Гаруп, который ранее принадлежал Борису Березовскому.