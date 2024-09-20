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Сделанная мужчиной 20 лет назад татуировка привела к циррозу печени

LADBible: у валлийца развился цирроз печени из-за татуировки, сделанной 20 лет назад

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Cardiff and Vale University Health Board

Сделанная 20 лет назад татуировка привела к тому, что у мужчины из Уэльса развился цирроз печени, пишет LADBible.

Житель Уэльса Эндрю Иди почувствовал себя плохо и обратился к врачу с подозрением на инфекцию грудной клетки. Однако доктор выразил беспокойство тем фактом, что живот пациента сильно увеличился в размерах, назначив тому дополнительное обследование.

После серии анализов крови Эндрю был поставлен диагноз цирроз печени, вызванный гепатитом C. Сам Эндрю даже не подозревал о своем состоянии и считает, что заразился вирусом примерно 20 лет назад, когда сделал татуировку на правой руке.

Его жена Джули говорит, что новость о болезни мужа стала для нее полной неожиданностью. Она не может поверить, что 20 лет вирус просто скрывался в его организме, ожидая момента, чтобы проявиться. К счастью, благодаря курсу лечения, который продолжался восемь недель, Эндрю удалось избавиться от цирроза.

Теперь Джули и Эндрю рекомендуют людям, особенно тем, кто делал татуировки, проверить свою кровь, чтобы убедиться, что они здоровы.

Ранее американка покрыла 99,98% тела татуировками и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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