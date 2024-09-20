На Кубани многодетная мать держит в страхе два хутора

Жительница Краснодарского края рассказала о многодетной соседке из Крымского района, которая ведет себя неадекватно. Об этом сообщает «Кубань 24» в своем Telegram-канале.

Как утверждает женщина, мать пятерых детей держит в страхе жителей хуторов Кувичинский и Евсеевский: она царапает машины, пробивает дыры в заборе, угрожает напасть и сжечь дома.

«Орудовала ночью. Шифер вон везде побитый. Где-то нашла шиферину и опять испортила забор. Новые дырки понаделала мне», — рассказывает собеседница СМИ об очередном похождении соседки, демонстрируя испорченное имущество.

Также краснодарка поделилась, что многодетная мать вновь угрожала ей. Однажды, по словам жительницы хутора, агрессивная женщина уже пыталась воплотить угрозы и приходила к дому с соляркой.

До этого нижегородец пожаловался на соседей, которые держат в страхе его и его мать.

Ранее жительница Краснодара пожаловалась на соседку, которая продырявила потолок и разводила костер на балконе.