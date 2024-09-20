В Петербурге произошло ДТП с участием иномарок и пешехода

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошло ДТП с участием легковых автомобилей и пешехода. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на очевидицу.

Она уточнила, что инцидент произошел в районе перекрестка Уральской улицы и проспекта КИМа. В ДТП попали две иномарки — Peugeot и Volkswagen.

«Пострадавшая женщина лежала на проезжей части между двумя легковушками, ей помогали люди. Других подробностей пока нет», — говорится в сообщении.

18 сентября управление МВД по Петербургу сообщало, что в городе на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы произошло ДТП с участием двух машин. На кадрах с места инцидента было заметно, как красная машина двигалась вперед, в какой-то момент ее на скорости сбил белый автомобиль марки BMW, после чего он же отлетел на пешеходный переход. Машина врезалась в 58-летнего мужчину и 21-летнюю девушку. После этого иномарку вынесло к ларьку, в котором находилась 19-летняя кассирша.

В результате серьезно пострадал мужчина, на данный момент он находится в больнице. Состояние пациента медики оценили как тяжелое. У девушек диагностировали травмы средней степени тяжести.

Ранее петербурженка отсудила у сбившего ее самокатчика 1,4 млн рублей.