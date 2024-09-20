Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге произошло ДТП с участием иномарок и пешехода

ДТП с участием двух иномарок и пешехода произошло в Петербурге

close
Moika78.ru ' class="item-image" loading="lazy">
Moika78.ru

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове произошло ДТП с участием легковых автомобилей и пешехода. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на очевидицу.

Она уточнила, что инцидент произошел в районе перекрестка Уральской улицы и проспекта КИМа. В ДТП попали две иномарки — Peugeot и Volkswagen.

«Пострадавшая женщина лежала на проезжей части между двумя легковушками, ей помогали люди. Других подробностей пока нет», — говорится в сообщении.

18 сентября управление МВД по Петербургу сообщало, что в городе на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы произошло ДТП с участием двух машин. На кадрах с места инцидента было заметно, как красная машина двигалась вперед, в какой-то момент ее на скорости сбил белый автомобиль марки BMW, после чего он же отлетел на пешеходный переход. Машина врезалась в 58-летнего мужчину и 21-летнюю девушку. После этого иномарку вынесло к ларьку, в котором находилась 19-летняя кассирша.

В результате серьезно пострадал мужчина, на данный момент он находится в больнице. Состояние пациента медики оценили как тяжелое. У девушек диагностировали травмы средней степени тяжести.

Ранее петербурженка отсудила у сбившего ее самокатчика 1,4 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами