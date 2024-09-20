Горы оружия нашли в доме у нижегородского чиновника

В доме чиновника из Городца Нижегородской области обнаружили «горы оружия». Об этом сообщил нижегородский портал NewsNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего у председателя Земского собрания Городецкого округа Николая Полякова обнаружили 65 образцов огнестрельного и холодного оружия. Среди них мушкеты 19-го века, винтовки, пулеметы, мечи и кинжалы.

Чиновника, по данным издания, подозревают в нарушении правил хранения оружия.

Вся коллекция Полякова была изъята правоохранителями для проведения экспертизы. Обстоятельства выясняются.

12 сентября сообщалось, что сотрудники ФСБ и полиции обнаружили в гараже жителя Челябинска целый арсенал оружия. Правоохранителям 45-летний россиянин заявил, что большую часть арсенала унаследовал от отца. В отношении него возбуждили уголовное дело.

Ранее мужчина отправил из РФ в Белоруссию посылку с боеприпасами под видом сантехники.