Россияне совершают около 60% всех онлайн-покупок через приложения

Около 60% всех онлайн-покупок сегодня совершается через приложения. Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка e-commerce мобильного агентства Go Mobile и МТС Ads, в рамках которого эксперты оценили мобильные приложения в разных сегментах.

Специалисты оценивали участников рейтинга по 260 критериям, включая качество цифрового продукта и сервиса, оптимизацию приложения в сторах, функциональность, пользовательский опыт, а также динамику трафика и качество маркетинговых кампаний.

Приложение «Золотое яблоко» стало самым удобным в сегменте «Красота». Также в список лучших приложений вошли «Спортмастер» в сегменте «Мода», «Лемана ПРО» — в DIY, М.Видео — в «Электронике», Hoff — в «Мебели». По мнению аналитиков, эти приложения не только эффективно используют каналы продвижения и работают над креативными решениями, но и поддерживают актуальность версий, следят за рейтингами, демонстрируют активный рост аудитории, а также адаптируют функционал под потребности пользователей.

Отмечается, что офлайн-магазины «Золотого Яблока» открыты в 19 городах России, трех городах Казахстана, а также в Беларуси и Катаре. Кроме того, интернет-магазин доставляет практически по всей территории четырех стран. В «Золотом Яблоке» уточнили, что компания развивает направление e-commerce с начала пандемии 2020 года.

«Даже в городах офлайн-присутствия сети клиенты делают покупки омниканально, благодаря таким стимулам как экспресс-доставка и постоянные акции, которые проходят в онлайне. За лето 2024 года число онлайн-заказов в «Золотом Яблоке» выросло почти вдвое по сравнению с летом прошлого года. На приложение приходится около 90% выручки от онлайн-продаж, его ассортимент в среднем в 3 раза больше ассортимента магазинов», — говорится в сообщении.

В «Золотом Яблоке» доступно свыше 4500 брендов косметики, аксессуаров, товаров для дома, электроники и других товаров.

Церемония награждения прошла на конференции Mobile 2024 в рамках секции Mobile-com, где обсуждались новые вызовы рынка и электронную коммерцию, как ключевой драйвер индустрии. По мнению организаторов, исследование станет ценным инструментом для всех участников рынка, позволяя оценивать конкурентную среду и применять лучшие практики в развитии своих мобильных приложений.