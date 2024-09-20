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Сириец нелегально ввез в РФ духи на 200 млн рублей и попался таможенникам

В Подмосковье таможенники изъяли нелегальные духи на 200 млн рублей

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Федеральная таможенная служба

В Подмосковье таможенники изъяли нелегально ввезенные в Россию духи на 200 млн рублей. Об этом сообщает ФТС РФ.

По информации службы, инцидент произошел на одном из складов. Сотрудники таможни обнаружили 17 тысяч флаконов парфюма, который нелегально ввезли в страну. Злоумышленники выгрузили его из опломбированной фуры, следовавшей транзитом из Турции в Белоруссию. Нарушители заменили духи на жидкое мыло.

Подозреваемых задержали. Сообщается, что организатором преступной схемы является 49-летний уроженец Сирии. В результате противоправных действий в российский бюджет не поступило 62 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее российские таможенники обнаружили тысячи живых муравьев в заграничных посылках.

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