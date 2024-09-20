Защита Фургала не согласилась с решением кассационного суда

Защита оспорит решение кассационного суда в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был приговорен к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщила адвокат Полина Немчинова в беседе с РИА Новости.

«Мы не согласны с вынесенным решением и будем продолжать обжалование в Верховном суде», — отметила адвокат.

Приговор Фургалу был вынесен Люберецким городским судом Подмосковья 10 февраля 2023 года. Суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края к 22 годам колонии. Вместе с ним были осуждены помощник экс- губернатора Андрей Карепов, который получил 21 год, а также предприниматель из Хабаровска Андрей Палей, осужденный на 17 лет. Также бывший инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров был приговорен к 9,5 года.

На этапе апелляции защита настаивала на том, что на присяжных было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя, и просила вернуть дело на новое рассмотрение. Мособлсуд, рассматривавший дело, подтвердил законность приговора 15 ноября 2023 года, что привело к обжалованию в кассационном суде. В пятницу Первый кассационный суд не удовлетворил жалобы осужденных и их защитников.

На данный момент в Бабушкинском суде Москвы рассматривается второе уголовное дело в отношении Фургала, касающееся хищения активов «МСП Банка» в составе организованной группы. В рамках этого дела на скамье подсудимых находятся десять человек, в основном сотрудники предприятий группы «Торэкс», которые, по данным следствия, связаны с Фургалом. Подсудимым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве в сфере кредитования, отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности, что включает в себя почти полтора десятка эпизодов. Фургал свою вину не признает.

Ранее движение «Я/мы Сергей Фургал» внесли в реестр экстремистских.