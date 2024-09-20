Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина перепутал насморк с вытекающей спинномозговой жидкостью из его носа

LADBible: сириец принял за насморк вытекающую из носа спинномозговую жидкость

close
Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из Сирии думал, что у него насморк, пока не обратился к врачам за помощью, пишет LADBible. Оказалось, через его нос вытекала спинномозговая жидкость.

Как пишут СМИ, 20-летний сириец начал испытывать проблемы со здоровьем спустя шесть лет после автомобильной аварии. У него появились хронические головные боли, судороги и непрекращающийся насморк. Долгое время мужчина не обращался за медицинской помощью, однако, когда симптомы усилились, пошел в больницу.

Проведя обследование пациента, врачи обнаружили, что часть его мозга выпирала через правую ноздрю. Это явление, известное как энцефалоцеле, появляется после травмы головы.

Поскольку мозговая ткань и мозговые оболочки проникали через трещину в основании черепа сирийца, это вызывало утечку спинномозговой жидкости, что приводило к симптомам, которые он принимал за насморк. Врачи настоятельно рекомендовали мужчине сделать операцию, на которую сириец в итоге согласился.

В ходе процедуры хирург вернул выпирающую мозговую ткань обратно в череп, восстановил поврежденные мозговые оболочки и реконструировал основание черепа с использованием костного цемента и биоклея. После операции мужчина быстро восстановился и не столкнулся с какими-либо осложнениями.

Ранее врачи удалили пациенту гигантскую опухоль в носу, которая мешала ему дышать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами