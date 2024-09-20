Мужчина перепутал насморк с вытекающей спинномозговой жидкостью из его носа

Мужчина из Сирии думал, что у него насморк, пока не обратился к врачам за помощью, пишет LADBible. Оказалось, через его нос вытекала спинномозговая жидкость.

Как пишут СМИ, 20-летний сириец начал испытывать проблемы со здоровьем спустя шесть лет после автомобильной аварии. У него появились хронические головные боли, судороги и непрекращающийся насморк. Долгое время мужчина не обращался за медицинской помощью, однако, когда симптомы усилились, пошел в больницу.

Проведя обследование пациента, врачи обнаружили, что часть его мозга выпирала через правую ноздрю. Это явление, известное как энцефалоцеле, появляется после травмы головы.

Поскольку мозговая ткань и мозговые оболочки проникали через трещину в основании черепа сирийца, это вызывало утечку спинномозговой жидкости, что приводило к симптомам, которые он принимал за насморк. Врачи настоятельно рекомендовали мужчине сделать операцию, на которую сириец в итоге согласился.

В ходе процедуры хирург вернул выпирающую мозговую ткань обратно в череп, восстановил поврежденные мозговые оболочки и реконструировал основание черепа с использованием костного цемента и биоклея. После операции мужчина быстро восстановился и не столкнулся с какими-либо осложнениями.

Ранее врачи удалили пациенту гигантскую опухоль в носу, которая мешала ему дышать.