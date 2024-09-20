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В России призвали снизить тарифы на электроэнергию

Гендиректор Института проблем энергетики: нужно снизить тарифы на электроэнергию

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В отрасли электроэнергетики в России есть большая проблема с неэффективностью, которая влияет и на потребительские цены. Сегодня необходимо работать над снижением тарифов, заявил гендиректор Института проблем энергетики Булат Нигматулин в пресс-центре Общественной Службы Новостей.

«В глубине отрасли огромная, необъятная неэффективность. Неэффективность эта отражается в цене на киловатт в час для потребителей», — объяснил эксперт.

По его словам, в сравнении со стоимостью на продукты, потребительские товары, а также на электроэнергию в США, в России цены в этой отрасли в 1,5 раза выше для промпредприятий. Причина этого — попытка решения всех проблем через повышение цен, которая в итоге приводит к высокой инфляции и неэффективной экономике, убежден Нигматулин.

Для решения проблемы нужно повысить эффективность отрасли и понизить базовую стоимость полусырьевых товаров и услуг, в том числе — электроэнергии, заключил эксперт.

Напомним, с начала 2024 года экспорт российской электроэнергии упал на 35% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Главной причиной называют снижение экспорта в Китай и отключение линии Амурская — Хэйхэ в ноябре прошлого года.

Ранее сразу два ведомства в РФ выступили против увеличения тарифов на электроэнергию для майнеров.

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