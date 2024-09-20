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Семерых граждан Китая выдворят из России за незаконную работу

В Москве семерых граждан Китая решили выдворить из страны за незаконную работу

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Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве граждан Китая уличили в работе без патента и решили выдворить из страны. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Сообщается, что семеро мигрантов работали в китайском ресторане в столице без разрешения на осуществление такой деятельности или патента.

Иностранцев привлекли к административной ответственности по статье о незаконном осуществлении трудовой деятельности в России и назначили наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей каждому с выдворением за пределы страны. Одна часть мигрантов покинет РФ путем контролируемого перемещения, а другая — путем принудительного.

До этого в Красноярске задержали 520 мигрантов после крупного рейда на рынках города. В ходе мероприятий правоохранители вручили 92 повестки и составили 24 административных протокола.

Ранее петербурженка прописала в своей квартире 350 мигрантов.

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