Приговор Фургалу оставили в силе

Первый кассационный суд общей юрисдикции Саратова оставил в силе приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор... оставить без изменения, кассационные жалобы осужденных и их защитников — без удовлетворения», — огласила решение судебная коллегия.

Защита просила пересмотреть дело, так как на присяжных было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя.

В феврале 2023 года экс-губернатора приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Мособлсуд 15 ноября 2023 года признал приговор законным.

Сергея Фургала задержали в июле 2020 года, что вызвало массовые протесты в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке. По данным СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал несколько покушений. Свою вину он отрицает. В деле также фигурируют Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей, которых следствие считает сообщниками Фургала.

Ранее в Хабаровске арестовали крупный участок в рамках дела Фургала.