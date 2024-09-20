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«Без паники»: россиян призвали покупать отечественные гаджеты во избежание взрыва

Военный Архангел: отечественные аналоги гаджетов защитят от взрыва

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Гаджеты взрывались и до происшествия с пейджерами в Ливане, главная причина этому — батарейки. Чтобы защититься от подобных случаев, лучше выбирать отечественные аналоги и не паниковать, заявил 360.ru руководитель лабораторией инновационного вооружения Военно-технического центра «Царские волки», военнослужащий с позывным Архангел.

Взрыв аккумулятора на смартфоне и других гаджетах можно спровоцировать на расстоянии, если к устройству есть удаленный доступ, объяснил эксперт. В этом случае можно просто отключить защиту от перегрева — гаджет в таком режиме через некоторое время рванет. Защититься от этого можно, покупая отечественные аналоги, считает военный.

«Исключать какие-либо функциональные и технологические возможности уже абсурдно, потому что мы наблюдаем развитие технологии стремительно, и здесь нам тоже необходимо реагировать на это стремительно», — добавил он.

Напомним, более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Более тысячи раненых госпитализировали, восьмерых человек не удалось спасти, среди них — один восьмилетний ребенок.

Россиянам ранее объяснили, что делать с гаджетами после взрывов пейджеров в Ливане.

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