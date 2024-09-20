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Петербурженка отсудила у сбившего ее самокатчика 1,4 млн рублей

В Петербурге женщина получит 1,4 млн рублей от самокатчика, который ее сбил

В Петербурге самокатчик выплатит 1,4 млн рублей женщине, которую сбил. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел 31 июля прошлого года на остановке, находящейся на Южном шоссе. 21-летний самокатчик сбил 65-летнюю женщину, которая выходила из общественного транспорта, и та упала на асфальт. В результате она получила множественные переломы костей, а также травмы и раны на ногах.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пострадавшая после инцидента находилась на больничном более полугода, не имея возможности вести привычную жизнь и работать.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде компенсации морального вреда в размере 900 тысяч рублей, а также утраченного заработка в 497 тысяч рублей. Общий размер выплаты составит почти 1,4 млн рублей.

Ранее россиянка оскорбила одноклассника дочери в школьном чате и поплатилась.

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