Петербурженка отсудила у сбившего ее самокатчика 1,4 млн рублей

В Петербурге самокатчик выплатит 1,4 млн рублей женщине, которую сбил. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел 31 июля прошлого года на остановке, находящейся на Южном шоссе. 21-летний самокатчик сбил 65-летнюю женщину, которая выходила из общественного транспорта, и та упала на асфальт. В результате она получила множественные переломы костей, а также травмы и раны на ногах.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пострадавшая после инцидента находилась на больничном более полугода, не имея возможности вести привычную жизнь и работать.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде компенсации морального вреда в размере 900 тысяч рублей, а также утраченного заработка в 497 тысяч рублей. Общий размер выплаты составит почти 1,4 млн рублей.

Ранее россиянка оскорбила одноклассника дочери в школьном чате и поплатилась.