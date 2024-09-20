Южноуралец организовал мефедроновую нарколабораторию в садовом домике у бабушки

В Южноуральске 28-летний мужчина организовал мефедроновую нарколабораторию в садовом домике своей бабушки и попался. Об этом сообщает «МВД медиа».

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что южноуралец может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Стражи порядка обыскали садовый домик его бабушки и обнаружили там мефедроновую нарколабораторию с реагентами, оборудованием и упаковочным материалом. Там также находился готовый наркотик общей массой более 1,7 килограмма.

Установлено, что мужчина пытался уничтожить следы преступления. В отношении россиянина возбудили уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские занимаются поисками подельников злоумышленника.

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