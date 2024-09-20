Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Южноуралец организовал мефедроновую нарколабораторию в садовом домике у бабушки

В Южноуральске мужчина организовал нарколабораторию в садовом домике у бабушки

В Южноуральске 28-летний мужчина организовал мефедроновую нарколабораторию в садовом домике своей бабушки и попался. Об этом сообщает «МВД медиа».

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что южноуралец может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Стражи порядка обыскали садовый домик его бабушки и обнаружили там мефедроновую нарколабораторию с реагентами, оборудованием и упаковочным материалом. Там также находился готовый наркотик общей массой более 1,7 килограмма.

Установлено, что мужчина пытался уничтожить следы преступления. В отношении россиянина возбудили уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские занимаются поисками подельников злоумышленника.

Ранее в Свердловской области педофилов нашли на плантации конопли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами