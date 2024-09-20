Стало известно, чем займутся российские блогеры на фоне падения доходов

У российских блогеров значительно снизились доходы. Если эта тенденция продолжится, то они вернутся к корням – деятельности, которой занимались до блогерства, заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с Общественной Службой Новостей.

Блогеры в первую очередь зарабатывают на привлечении клиентов и покупателей для своих заказчиков в соцсетях, напомнил эксперт. Если где-то падают трафики, то они используют альтернативные площадки – к примеру, могут перейти во «ВКонтакте», Telegram и так далее, считает Валинуров.

К блогерам обращаются для расширения аудитории, увеличения продаж. Если представитель такой профессии разбирается в ней хорошо, то он всегда разберется с тем, как подстроиться под изменения, а если нет, то придется переходить к другой работе, отметил специалист.

«Никто не родился блогером, кто-то пришел туда из медиа, кто-то из логистики, кто-то предприниматель и поэтому всегда есть возможность вернуться к корням, заниматься тем, чем раньше занимался. И учитывая современные тренды и технологии и получать новый опыт, новые знания», — объяснил консультант.

Блогеры в основном понимают, как перестроиться пои необходимости, обладают умением быстр переключиться к более интересной теме и остаться успешным в своей работе, заключил Валинуров.

Напомним, исследователи выяснили, что за последний год доходы российских блогеров сократились в среднем на 13%. Причем сильнее всего просел заработок инфлюенсеров, оформленных как ИП, — на 57% по сравнению с августом 2023-го, до 93,6 тыс. рублей в месяц. Доходы самозанятых блогеров за период сократились на 43%, до порядка 22 тыс. рублей.

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