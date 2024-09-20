Европа продолжает искать варианты сохранения транзита газа через Украину

Контракт на транзит газа через Украину истекает в конце года, и Киев не собирается его продлевать. Какие схемы Евросоюз (ЕС) планирует применять, чтобы получить российское топливо, разбиралось РИА Новости.

«Украинский трубопровод — один из двух уцелевших маршрутов из России в Европу (второй. — «Турецкий поток» — «Газета.Ru»). Обеспечивает 5% общего газового импорта ЕС», — говорится в материале.



Агентство пишет, что отказ от контракта на транзит газа может иметь болезненные последствия для ЕС. Европейские страны, такие как Австрия и Словакия, особенно сильно пострадают от отсутствия украинского транзита. Киеву предложили приобретать газ у Азербайджана, после чего прокачивать его через украинскую инфраструктуру. Но этот вариант крайне маловероятен ввиду нынешней политической обстановки.

РИА пишет, что украинская инфраструктура может быть использована для закупки российского газа европейскими газовыми операторами за пределами Евросоюза. Как отмечает агентство, такая схема уже была применена до этого в случае с нефтью. Тогда нефтепровод «Дружба» был заблокирован Киевом, однако в итоге был найден компромиссный вариант. Точка сдачи-приемки была перенесена на белорусско-украинскую границу.

Из материала следует, что многие страны Евросоюза зависят от украинского транзита, поэтому Брюссель продолжит искать способ уговорить Киев изменить свое решение и поддержать этот транзит.

До этого эксперт по энергетике Дамьен Эрнст заявил, что отказ Евросоюза от российского газа, который поставляется через Украину, может вызвать рост цен, но дефицита топлива не предвидится, поскольку недостающие объемы будут компенсироваться сжиженным газом.

Ранее в Европе сообщили о готовности к зиме без российского газа.