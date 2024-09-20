В России существенно возрос интерес бизнеса к искусственному интеллекту

За последние два года существенно возрос интерес российского бизнеса к искусственному интеллекту. Как показало исследование компании Точка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», за этот период число запросов в интернете на эту тему увеличилось на 625%.

При этом, как отмечают аналитики, больше всего запросов на эту тематику приходится на весну, тогда как летом наблюдается снижение. Эксперты предполагают, что это может быть связано как с сезонностью бизнес-активности, так и с релизами новых крупных нейросетей.

Кроме этого, выводы исследования подтверждают данные и по запросам на указанную тему, но с другими формулировками: их количество возросло на 113%.

По словам менеджера ИИ-продуктов Точки Михаила Корочкина, всплеск интереса к ИИ для бизнеса связан в том числе с запуском ChatGPT в 2022 году. С тех пор возможности нейросетей растут.

«На самом деле, примеров, когда бизнес принципиально вырос за счет нового ИИ, пока не так много. Я думаю, что настоящий потенциал еще не раскрыт. Со временем «хайп» спадет, и на смену ему придут прорывные решения в бизнесе на основе современного ИИ», — подчеркнул специалист.

Ранее выяснилось, что больше половины компаний в РФ увеличили бюджет на кибербезопасность.