Полиция задержала бывшего вагнеровца, разгромившего скорую из-за отказа ему в вакцинации

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на машину скорой помощи в начале сентября. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Предполагаемым хулиганом оказался 38-летний гражданин Туниса. По информации издания, за последние шесть лет мужчину неоднократно привлекали на территории РФ к уголовной ответственности за кражи, грабежи и оборот наркотиков.

Также, по данным СМИ, в перерыве между судимостями мужчина ушел на СВО, завербованный ЧВК «Вагнер», и вернулся оттуда в 2023 году с осколочным ранением и медалью «За отвагу». После этого хулиган успел украсть велосипед и телефон, дела были прекращены по примирению сторон. Также в прошлом году мужчину поймали с запрещенными веществами, за что он получил 8 месяцев колонии общего режима.

В начале сентября 2024 года у мужчины возник конфликт с сотрудниками пункта мобильной вакцинации от гриппа на станции метро «Академическая». Нарушитель зашел в машину скорой и потребовал, чтобы ему сделали прививку. Медработник, подозревая, что пациент находится в состоянии опьянения, отказала в процедуре. Разозлившись, хулиган достал из помойного ведра бутылки и закидал ими машину скорой. Одна из бутылок разбила лобовое стекло автомобиля.

Ранее россиянин напал на полицейского и пытался избить монтировкой фельдшера скорой помощи.