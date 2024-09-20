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Врач дал советы, как правильно спать днем

Врач Бузунов: ложиться спать днем лучше до 15:00

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Shutterstock

Дневной сон лучше всего устраивать до 15:00, потому что иначе могут возникнуть сложности с ночным засыпанием. Об этом kp.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.

Помимо этого, врач советует спать днем не в кровати, потому что так можно проспать будильник и проснуться под вечер в разбитом состоянии. По его словам, спать нужно примерно 20 минут в комфортной позе и не переводить будильник, когда он прозвенит. После пробуждения врач советует умыться, выполнить несколько физических упражнений и приступить к запланированным делам.

Бузунов также поделился приемом для хорошего дневного сна. Перед ним он советует выпить чашку крепкого чая или кофе.

«Кофеин начинает действовать примерно через 20-25 минут после употребления. Таким образом, проснувшись после короткого дневного «пересыпа», можно почувствовать себя вполне бодрым», — пояснил эксперт.

Врач-невролог Максим Панков до этого говорил, что короткий сон помогает быстро восстановить силы, однако важно спать не более 30 минут и не позднее, чем за восемь часов до ночного сна. При более длительном сне мозг может перейти в фазу глубокого сна. Проснуться из нее сложнее, возможны сонливость и чувство разбитости, предупредил врач.

Ранее профессор рассказал, кому из взрослых полезно спать днем.

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