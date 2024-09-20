У России есть прямые данные о создании солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) концлагерей в российском приграничье, куда они помещают местных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга на полях IV Евразийского женского форума, передает ТАСС.

»Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза бандеровцами на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области», — заявила дипломат.

Захарова напомнила, что подобным действиям и тактики придерживались немецко-фашистские оккупанты в годы Великой Отечественной войны.

По словам официального представителя МИД РФ, в распоряжении имеются многочисленные данные свидетелей, которые были собраны штабом Российского Красного Креста в Курске, которые свидетельствуют о создании ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей. Захарова рассказала, что туда помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы.

До этого в докладе посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям украинских властей Родиона Мирошника сообщалось, что в ряде контролируемых ВСУ территорий Курской области были созданы подобия «концентрационных лагерей», куда насильно сгонялись мирные жители.

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