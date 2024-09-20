Стало известно, на что россиянам не хватает времени

Большинство россиян не находят времени на сон, на это пожаловались 47,5% участников соответствующего опроса. Многим не хватает времени на чтение и саморазвитие (38,4%), цитирует RT результаты исследования.

Найти время на спорт не могут 29,7% россиян. Чуть меньше (25,6%) считают, что им не хватает времени на семью и детей. Еще 22,3% рассказали, что хотели бы завести питомца, но также столкнулись с проблемой нехватки времени.

С друзьями и близкими по этой причине не могут достаточно часто встречаться 21,1% опрошенных, а заниматься собой – 19,5%.

При этом главная причина траты времени у абсолютного большинства респондентов (60,2%) – это работа.

В опросе «АльфаСтрахования», который предполагал выбор сразу нескольких вариантов ответа, участвовали более 1,5 тыс. россиян.

Напомним, до этого российские женщины рассказали, что им не хватает времени и сил на спорт, на себя и на привычный отдых, а также на подруг. Помимо работы, ресурсы у них отнимают домашние обязанности, образование, учеба, саморазвитие, дорога в сады, школы, на работу.

Ранее эксперты рассказали, что такое тайм-менеджмент и как достичь рационального распределения времени.