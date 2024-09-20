Наставник команды в игре «Зарница2.0» назвал главную цель патриотического проекта

Благодаря участию в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» российские школьники становятся дисциплинированными, у них вырабатывается чувство патриотизма и долга, любовь к Родине. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился наставник детской команды из Кизлярского района Дагестана, учитель по физической культуре аверьяновской средней школы Мадрид Везиров.

По его мнению, игры такого рода очень важны для воспитания подрастающего поколения.

«Рад, что военно-патриотическая игра «Зарница» получила возрождение именно в таком формате и масштабах», — сказал Мадрид Везиров.

Он отметил, что благодаря участию в игре и подготовке к ней у школьников развиваются физические способности и формируется характер.

Также он отметил участие бойцов СВО в качестве наставников игроков.

«Бойцы спецоперации становятся примером для детей. Важно, что школьники получили возможность лично познакомиться с людьми, которые любят свою Родину, готовы встать на ее защиту, передать свой опыт младшему поколению», — добавил наставник команды.

Он уточнил, что таким образом достигается главная цель игры — военно-патриотическое воспитание современной молодежи.

Накануне в Волгограде состоялся финальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

В финале за победу боролись более 600 ребят. Подростки преодолевали марш-броски, форсировали водоем, выявляли и разминировали схроны, штурмовали окопы, уничтожали диверсантов противника, оказывали первую помощь, эвакуировали раненых.

Особенностью игры в этом году стала ее технологичность: участники проходили испытания по кибербезопасности, противодействию фейковой информации, основам управления и противодействия БПЛА.

Наставниками участников стали финалисты программы обучения для бойцов и ветеранов специальной военной операции «Время героев».