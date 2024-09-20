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Аллергиков предупредили об опасности осенних листьев

Врач Болибок: осенние листья могут быть опасны для аллергиков

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РИА «Новости»

Опавшие осенние листья могут спровоцировать аллергическую реакцию, потому что на них могут содержаться споры плесневых грибов. Об этом «Москве 24» рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он пояснил, что сами листья не представляют опасности для людей. Однако в процессе их разложения и превращения в гумус на них могут развиться плесневые грибы, споры которых в сухую погоду разносятся ветром. Они и являются аллергенами. Врач уточнил, что так у аллергика могут развиться конъюнктивит, ринит или приступы бронхиальной астмы.

Эксперт добавил, что определить, есть ли у человека аллергия на плесневые грибы, поможет тестирование в медицинском учреждении. Если наличие аллергии подтвердится, Болибок советует носить маску при посещении парков и лесов осенью.

«Частицы спор крупные, несколько десятков микрон, поэтому подойдет любая тканевая или медицинская одноразовая маска. Споры не попадут в дыхательные пути, и никаких аллергических реакций у человека не будет», — сказал он.

Исследование, опубликованное в Journal of Current Research in Food Science (CRFS), до этого показало, что семена чиа могут играть значительную роль в профилактике различных заболеваний. Однако этот продукт нужно с осторожностью употреблять людям с проблемами пищеварения. Кроме того, семена чиа могут вызывать аллергическую реакцию.

Ранее врач предупредила аллергиков об опасности полыни и лебеды.

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