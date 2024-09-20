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Австралия заявила о найденных доказательствах против обвиненных в шпионаже россиян

ABC: власти Австралии нашли 12 устройств по делу обвинения россиян в шпионаже

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Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Австралии нашли и изъяли 12 устройств по делу об обвинении супружеской пары россиян Королевых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил телеканал ABC.

Также полиция заявила о наличии «значительного объема» доказательств по этому делу, из-за чего прокурор Элли Макдональд запросила отсрочку судебного заседания.

Дело рассмотрит суд Брисбена 20 декабря.

12 июля сотрудники правоохранительных органов Австралии арестовали 40-летнюю Киру Королеву и ее 62-летнего мужа Игоря с российскими паспортами, заподозрив их в шпионаже. Их задержали в собственном доме в Брисбене. По словам главы федеральной полиции страны Риса Кершоу, оказавшиеся под стражей супруги имеют двойное гражданство и уже более 10 лет живут в Австралии.

Он заявил, что россиянка несколько лет служила рядовой в Вооруженных силах Австралии в должности техника по информационным системам. Глава полиции отметил, что в один из отпусков она в одиночку совершила тайную поездку в Россию. Оттуда женщина якобы попросила оставшегося дома мужа войти в ее рабочий аккаунт и переслать некие данные.

Ранее в Германии по подозрению в шпионаже задержали граждан РФ, Армении и Украины.

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