Москвичам рассказали, увидят ли они солнечное затмение 2 октября

Жители и гости Москвы не увидят солнечное затмение, которое произойдет 2 октября 2024 года. Об этом «Москве 24» рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, кольцеобразное затмение Солнца в этот день будет длиться с 18:44 и до 00:46 мск, максимальная фаза ожидается в 21:46 мск. Она уточнила, что увидеть его можно будет только в конкретной точке на юге Чили и в южной Аргентине.

«Во время затмения Луна не полностью закроет солнечный диск, а останется круглое огненное кольцо. <...> Ближайшее частное солнечное затмение, когда Луна закроет край диска Солнца, можно будет наблюдать на территории Москвы 29 марта 2025 года», — добавила Кошман.

Группа астрономов из Индии и Японии до этого обнаружила древнейшее известное упоминание полного солнечного затмения в литературном произведении. Описание этого события содержалось в Ригведе — индуистском сборнике религиозных изречений и гимнов, составленном более 3,5 тыс. лет назад.

Ранее ученые раскрыли древние вавилонские знания о лунных затмениях.