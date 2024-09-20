Мужчина перевозил наркотики в сабвуфере и попался полиции в Москве

В Москве полицейские задержали мужчину, который перевозил наркотики в сабвуфере. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, сотрудникам полиции стало известно о преступных планах мужчины, который забрал крупную партию наркотиков из схрона, и они обыскали его автомобиль. В ходе осмотра стражи порядка обнаружили тайник в сабвуфере — оттуда изъяли восемь пакетов с N-метилэфедроном. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли ранее сделанную злоумышленником закладку, в которой находился почти килограмм МДМА.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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