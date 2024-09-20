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Поставщики раций Icom, взорвавшихся в Ливане, прекратили оформлять заказы в РФ

SHOT: в РФ прекратили оформлять заказы на поставки взорвавшихся в Ливане раций

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Aziz Taher/Reuters

Российские поставщики раций японской компании Icom, взорвавшихся в Ливане, временно прекратили оформлять заказы на поставки. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на представителей компании.

18 сентября в Ливане произошла серия взрывов устройств связи, принадлежащих военизированной группировке «Хезболла». По сообщениям ливанских СМИ, были взорваны рации Icom, а также ноутбуки, телефоны и другая техника.

В частности, речь идет о рациях Icom IC-V82, которые производились и экспортировались с 2004-го по октябрь 2014 года, в том числе на Ближний Восток.

Кроме того, существует новая модель — IC-F3036S, которая поставляется по всему миру, включая Россию, где ее активно используют охранники. Представители охранных компаний сообщили, что рации работают исправно и никаких технических проблем не возникало.

«А вот поставщики заявили нам, что пока временно на фоне серии взрывов в Ливане перестали принимать заказы на новые партии», — говорится в материале.

Рации поставляют из Японии. Стоимость одной рации составляет 40 тысяч рублей.

Накануне Icom сообщила, что невозможно подтвердить подлинность взорвавшихся моделей.

Ранее пропал владелец компании, причастной к взрывам пейджеров в Ливане.

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