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Северокорейский шар с мусором упал на территории правительства Южной Кореи

Шар с мусором из КНДР упал на территории правительства в Сеуле

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Yonhap/Reuters

Запущенный из Северной Кореи воздушный шар с мусором во второй раз приземлился на территории правительства Южной Кореи в Сеуле. Об этом сообщили власти страны, передает Yonhap News Agency.

Его нашли на парковке перед главным входом, внутри шара находился в основном бытовой мусор, в том числе зеленый кусок пластика с адресом в Пхеньяне.

На место падения объекта прибыли пожарные, полицейские и военные. Территория была оцеплена, чтобы проверить место на наличие опасных веществ или загрязняющих веществ и собрать мусор.

Предполагается, что воздушный шар был частью партии, отправленной Северной Кореей пару дней назад в ответ на отправку южнокорейскими активистами пропагандистских листовок через границу, отмечает агентство.

С конца мая КНДР запустила в сторону Южной Кореи тысячи воздушных шаров с мусором.

18 сентября сообщалось, что Пхеньян запустил более 160 шаров.

Ранее в Северную Корею прилетели шары с K-pop и дорамами.

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