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Основателю РДК грозит второй пожизненный срок

Основателю РДК Капустину грозит второй пожизненный срок по еще одному делу

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Evgeniy Maloletka/AP

Второй западный окружной военный суд в Москве получил материалы уголовного дела в отношении основателя «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Дениса Капустина, ему грозит еще один пожизненный срок. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.

В ноябре 2023 года Капустина заочно приговорили к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область.

Основателю РДК вменяют совершение преступлений, предусмотренных более чем 10 статьям УК, в том числе, создание незаконного вооруженного формирования, незаконное пересечение границы РФ группой лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, контрабанда, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Материалы поступили в суд 18 сентября. 19 сентября они были переданы судье, дата рассмотрения заседания пока не назначена.

В числе фигурантов дела также актер Кирилл Канахин, Алексей Огурцов, Александр Галанов и Антон Зырянов, им вменяют создание террористического сообщества.

Денис Капустин летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — в составе вооруженной группы осуществил нападение на Брянскую область.

13 сентября сообщалось, что суд разрешил утилизировать оружие Капустина, которое признали бесхозным.

Ранее ФСБ задержала членов РДК в Петербурге.

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