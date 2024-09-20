В Кемеровской области произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Таштагольском муниципальном районе Кузбасса, заявили в пресс-службе главного управления МЧС по Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сейсмособытие было зафиксировано в 00:01 (20:01 мск 19 сентября).

В ведомстве добавили, что для обследований территорий, находящихся в 50-километровой зоне от эпицентра, была организована работа трех оперативных групп.

Специалисты провели обследование всех социально значимых объектов, разрушений не наблюдается, добавили в МЧС.

16 сентября у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр землетрясения находился в 147 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 18 км в акватории Тихого океана.

24 июля землетрясение произошло в Кузбассе — в километре от Таштагольского месторождения начались толчки магнитудой 4,5. Из шахты эвакуировали 163 сотрудника, однако одного из горняков чуть не придавило обвалившимся грунтом. Мужчина успел убежать.

Ранее землетрясение застало президента Молдавии в прямом эфире.