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Дело об аварии в котельной Подольска продлят на 2025 год

Срок следствия по аварии в котельной в Подольске продлен до января 2025 года

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Срок следствия по уголовному делу, связанному с аварией в котельной в Подольске, продлен до января 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 12 месяцев 00 суток, то есть до 7 января 2025 года», — сообщает агентство.

До этого бывший советник губернатора и экс-министр энергетики Московской области Александр Самарин, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, частично признал вину.

В результате, в том числе его действий, произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к повреждению единой теплосистемы микрорайона в Подольске. Из-за аварии был введен режим чрезвычайной ситуации, жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб.

Ранее один из обвиняемых в аварии в котельной Подольска пошел на сделку со следствием.

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