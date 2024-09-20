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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

МЧС: открытое горение на складе в подмосковной деревне Апаринки ликвидировано

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МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в подмосковной деревне Апаринки, заявили в пресс-службе МЧС России. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что пожарные не допустили переход огня на соседние здания. Информации о пострадавших не поступало, говорится в заявлении.

До этого пожар в складском помещении в подмосковной деревне Апаринки локализовали. Площадь пожара составила 4 200 кв. метров.

Склад находится на Проектируемом проезде, во владении №10. В тушении участвуют 65 спасателей и 22 машины. До этого усилили группировку сотрудников МЧС для тушения пожара на складе. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

По информации РЕН ТВ, на горящем в Подмосковье складе находятся матрасы.

Склад загорелся поздним вечером в четверг, 19 сентября, по первоначальной информации МЧС РФ, огонь охватил 5 тыс. квадратных метров. Затем спасатели рассказали о частичном обрушении кровли горящего здания.

Ранее в Подмосковье подросток спас двух детей из горящей квартиры и отравился угарным газом.

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