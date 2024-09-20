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Защита обжаловала пожизненный срок комбригу ВСУ Храпачу

Защита обжаловала приговор комбригу ВСУ, приказавшему бить по белгородским в/ч

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http://sumdu.edu.ua/

Защита командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача обжаловала его пожизненный срок, назначенный заочно. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Макарова.

«Апелляционную жалобу на приговор по Храпачу подал», — сказал юрист.

Второй западный окружной военный суд 4 сентября приговорил комбрига к пожизненному лишению свободы и штрафу в четыре миллиона рублей в счет компенсации причиненного вреда.

По версии следствия, офицер виновен в организации как минимум четырех преступлений террористический направленности. Он приказывал наносить ракетные удары по российскому региону, которые привели к потерям среди мирного населения, а также причинению ущерба гражданским и военным объектам.

В мае в России заочно осудили бригадного генерала ВСУ Андрея Гнатова за преступления, совершенные в Донбассе. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет.

Ранее украинского морпеха осудили на 21 год колонии за стрельбу по машине.

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