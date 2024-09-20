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Стало известно, когда в Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень

Астрономическая осень наступит в Северном полушарии Земли в воскресенье

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РИА «Новости»

Осеннее равноденствие, ожидаемое 22 сентября, станет началом астрономической осени в Северном полушарии Земли, заявили в пресс-службе Московского планетария. Об этом сообщает ТАСС.

В планетарии подчеркнули, что после перехода Солнца в Южное полушарие небесной сферы ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, тогда и наступает астрономическая осень.

Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в этом году россияне столкнулись с аномально теплой и засушливой погодой в первый осенний месяц. В то же время в Красноярском крае на днях выпал снег. Для столичного региона сентябрь выдался экстремально теплым – такой погоды не было с конца XIX века, а снег в отдельных регионах – следствие циклонов.

Бабье лето традиционно приходится на период с 14 по 21 сентября, однако в этом году погода была очень необычной, так как и первая половина месяца была экстремально теплой – впервые с конца XIX века, подчеркнула метеоролог.

Ранее еще в одном регионе России выпал первый снег.

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