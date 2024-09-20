Двое американцев заразились паразитами-мозгоедами

Двое американцев заразились пожирающими мозг червями-аскаридами, которые попали в их организм из фекалий енотов. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

У двух мужчин была диагностирована болезнь байлисаскаридоз — паразитарное заболевание, вызываемое кольчатыми червями, также называемыми «аскариды енотов». Болезнь является редкой среди людей и не передается от человека к человеку. Однако издание уточняет, что в Калифорнии еноты часто обитают неподалеку от человеческого жилья, и черви могли попасть в человеческий организм через землю, воду или субстанции, загрязненные фекалиями енотов.

Тем не менее власти штата не сообщили дополнительную информацию, в том числе нынешнее состояние пострадавших.

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