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В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию

Вице-спикер ГД Чернышов предложил выплачивать 13-ю пенсию

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Depositphotos

В Государственную думу до конца 2024 года планируют внести законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии, заявил парламентарий Борис Чернышов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, данный проект не теряет актуальности, а только становится более востребованным.

Депутат отметил, что хочет доработать поправки, которые не получили поддержки с первого раза.

Накануне доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что с октября военным пенсионерам и приравненным к ним категориям повысят пенсии.

10 сентября член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин заявил, что в следующем году для некоторых категорий россиян запланировано двукратное повышение пенсии.

До этого стало известно, что размер пенсии за потерю кормильца в России за последние 10 лет вырос вдвое, достигнув 8134,88 рубля в 2024 году. Ежегодная индексация проводится с учетом инфляции, а размер выплат зависит от трудового стажа и уровня заработной платы умершего родственника.

Ранее доцент раскрыла детали индексации пенсий по новым правилам.

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