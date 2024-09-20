Частичное обрушение кровли произошло на складе в подмосковной деревне Апаринки

Усилена группировка спасателей для тушения пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«Огнеборцы работают в условиях сильного задымления», — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации масштабного возгорания задействовали 65 специалистов и 22 единицы техники.

По данным Telegram-канала »Москва с огоньком» на складе произошло частичное обрушение кровли. Также канал опубликовал видео с места происшествия.

Накануне стало известно, что огонь охватил 5 000 квадратных метров.

В минувшую пятницу, 13 сентября, МЧС России в Telegram-канале сообщило, что цех по производству мебели загорелся в подмосковной Шатуре на площади 3,6 тысячи «квадратов».

Ранее в Подмосковье подросток спас двух детей из горящей квартиры и отравился угарным газом.