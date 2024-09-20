Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Частичное обрушение кровли произошло на складе в подмосковной деревне Апаринки

МЧС: усилена группировка для тушения склада в подмосковной деревне Апаринки

close
«МЧС России»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «МЧС России»

Усилена группировка спасателей для тушения пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«Огнеборцы работают в условиях сильного задымления», — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации масштабного возгорания задействовали 65 специалистов и 22 единицы техники.

По данным Telegram-канала »Москва с огоньком» на складе произошло частичное обрушение кровли. Также канал опубликовал видео с места происшествия.

Накануне стало известно, что огонь охватил 5 000 квадратных метров.

В минувшую пятницу, 13 сентября, МЧС России в Telegram-канале сообщило, что цех по производству мебели загорелся в подмосковной Шатуре на площади 3,6 тысячи «квадратов».

Ранее в Подмосковье подросток спас двух детей из горящей квартиры и отравился угарным газом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами