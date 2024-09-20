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Неизвестный в Нидерландах напал с ножами на прохожих

На улице Роттердама мужчина с ножами напал на людей

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Shutterstock

Два человека получили ножевые ранения в результате нападения в Роттердаме. Одного из них врачи не смогли спасти, сообщает телеканал NOS.

Нападение произошло вечером 19 сентября рядом с мостом Эразма — вантовым мостом через реку Маас в центре города. Благодаря своей необычной конструкции и узнаваемым асимметричным очертаниям пилона является одним из символов города.

По словам очевидцев, нападавший кричал «Аллах акбар» («Аллах велик»). Они также добавили, что мужчина держал в руках два больших ножа и без разбору нападал на прохожих. Другой информации на текущий момент нет.

В августе неизвестный напал с ножом на жителей пригорода Тель-Авива. Пострадали несколько человек. Медики и фельдшеры оказали сразу помощь четырем пострадавшим, двое из которых — мужчина и женщина — пребывают в критическом состоянии. Еще двое мужчин — в состоянии средней тяжести.

По данным газеты Times of Israel, нападавший был палестинцем с Западного берега реки Иордан. Его ликвидировал полицейский, прибывший на место происшествия.

Ранее россиянин напал на бывшую девушку и ударил ее мультиваркой в висок.

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