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Таксистам могут запретить повышать цены в ряде случаев

«Известия»: таксистам хотят запрещать повышать цены во время ЧС и плохой погоды

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Shutterstock

Депутаты Государственной думы подготовили проект поправок, которые предполагают запрет на повышение цен на такси во время чрезвычайной ситуации (ЧС) и природных катаклизмов. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что парламентарии на заседании 19 сентября обсуждали поправки в закон о такси, вступившие в силу 1 сентября 2023 года.

Так, новое регулирование отразилось на стоимости услуг, например, во время повышенного спроса цена на такси повышается в три-пять раз.

Также депутаты предложили отказаться от единого цвета автомобиля при работе через агрегатор такси, достаточно будет оставить фонарь на крыше автомобиля и боковые обозначения «шашечки». Это должно позволить людям использовать собственный транспорт на работе и для личных поездок.

Накануне сообщалось, что технический осмотр автомобилей и прохождение медицинского осмотра планируют упростить для самозанятых таксистов.

В поправках к закону «О такси» говорится о том, что таксисты-частники смогут проводить ТО своего транспортного средства «с помощью органов чувств», без средств измерения.

Ранее в России выявили нехватку водителей такси.

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