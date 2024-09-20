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В Подмосковье загорелся склад

МЧС: площадь пожара на складе в деревне Апаринки под Москвой — 5 тыс. кв. м

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Shutterstock/Haggardous50000

Масштабный пожар ликвидируют в Подмосковье. В деревне Апаринки загорелся склад, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Огонь охватил 5 000 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

С огнем борются более 40 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. В ведомстве обратили внимание, что силы и средства наращиваются.

В минувшую пятницу, 13 сентября, МЧС России в Telegram-канале сообщило, что цех по производству мебели загорелся в подмосковной Шатуре на площади 3,6 тысячи «квадратов».

Днем ранее в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве рассказали, что на балконах 16-этажного жилого дома в районе Митино произошло возгорание. Открытое горение было ликвидировано в 18:50 мск, пожар был полностью ликвидирован в 18:54, сообщили в МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Подмосковье подросток спас двух детей из горящей квартиры и отравился угарным газом.

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