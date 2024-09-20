Россияне назвали свои самые неудачные покупки летом

Летом 2024 года общий оборот интернет-магазинов вырос на 19% по сравнению с летом 2023-го, количество покупок увеличилось на 9%, а средний чек — на 9%, до 1 265 рублей. Чаще всего россияне покупали одежду, технику и товары для хобби. При этом треть респондентов совершали покупки, о которых потом пожалели. Это показало исследование ЮKassa, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большим спросом пользовались туристические услуги. Оборот турагентств вырос в два раза, количество оплат — на 66%, а средний чек — на 27%, до 4 568 рублей. Оборот гостиниц увеличился почти в четыре раза, количество покупок — более чем в 2,5 раза, а средний чек — на 42%, до 14 133 рублей.

Также летом россияне часто посещали кафе и рестораны. Оборот и количество покупок в этой категории выросли втрое по сравнению с летом 2023 года, а средний чек не изменился и составил 2 410 рублей.

Традиционно в летнее время растет сегмент мужской и женской одежды. За лето оборот магазинов увеличился на 40%, количество оплат — на 53%, а средний чек снизился на 9%, до 10 529 рублей. Это может быть связано с летними распродажами.

Сезонно вырос и спрос на товары для ремонта: оборот магазинов стройматериалов увеличился в четыре раза, а количество покупок — втрое. Средний чек стал на 45% больше и составил 22 023 рубля.

В связи с подготовкой к школе высоким спросом пользуются детские товары. За лето оборот магазинов детской одежды вырос на 47%, количество покупок — на 37% год к году, а средний чек — на 7%, до 8 111 рублей. Оборот в категории канцтоваров стал на 23% больше, а количество оплат — на 2%, средний чек составил 5 989 рублей (+21%).

«Наша ежемесячная статистика подтверждает, что подготовка к школе сильно влияет на эти сегменты. Так, в июле количество покупок детской одежды выросло вдвое по сравнению с июнем, а в августе — на 13% по сравнению с июлем. Оборот увеличился на 68% и 23% соответственно. В июле число платежей в категории канцелярских товаров выросло на 5% к июню, а в августе — на 43% к июлю. Обороты увеличились на 23% в июле и еще на 23% — в августе», — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Также летом подрос сегмент видео- и онлайн-игр. Оборот платежей увеличился на 7%, при этом количество покупок не изменилось, а средний чек составил 520 рублей (+8%). Оборот платежей на сайтах знакомств стал на 55% больше, количество покупок — на 31% больше, а средний чек увеличился на 18%, до 405 рублей.

Большинство участников опроса летом работали (20% ответов), ездили на дачу и в деревню (еще 20%), а также в отпуск (14%). Многие делали ремонт (13%), играли в видеоигры (12%), проводили время на пляжах и в туристических местах (11%) или на сайтах знакомств (4%). Также участники опроса упоминали поездки на природу и в соседние города, встречи с друзьями, рыбалку и активный отдых.

Больше всего в июне-августе тратили на одежду (13% ответов), а также на бытовую технику и электронику, транспорт и товары для хобби (по 9%).

Еще 8% ответов пришлось на товары для ремонта и стройматериалы, столько же — на кафе и рестораны. По 7% тратили на онлайн- и видеоигры, на товары для здоровья и медицинские услуги, 6% — на походы в кино, театры и на выставки, 5% — на косметику и уходовые средства. По 3% оплачивали товары для спорта, для сада и огорода, столько же тратили на отдых в отелях и санаториях. По 2% респондентов покупали ювелирные изделия и аксессуары, книги и канцелярию, спортивные и турпоходы, арендовали велосипеды и самокаты.

Уложились в запланированный на лето бюджет 36% опрошенных, столько же его превысили. Еще 4% потратили даже меньше, чем планировали, а у 25% не было планов по тратам.

По данным опроса, 34% респондентов пожалели о каких-либо летних покупках. У большинства это касается одежды и обуви (18% ответов), на втором месте — онлайн- и видеоигры (11%), а третье место делят бытовая техника с электроникой и товары для хобби (по 10% ответов). О тратах на кафе и рестораны пожалели 8% опрошенных, о расходах на транспорт, кино и театры — по 6%. Далее идут товары для строительства и ремонта (5%), косметика и уходовые средства, ювелирные изделия и аксессуары, лекарства и медицинские услуги (по 4%).

Реже всего сожалеют о тратах на товары для спорта и активного отдыха (3%), на спортивные и туристические походы, на отдых в отелях и санаториях, на товары для сада и огорода, а также на аренду велосипедов и самокатов (по 2%). Еще 3% ответов пришлось на различные развлечения и хозяйственные принадлежности.

Большинство опрошенных потратили на ненужные вещи более 50 тысяч рублей (18% ответов) или до 5 тысяч рублей (16%). Остальные указывали суммы в 20-30 тысяч рублей (15%), 5-10 тысяч рублей (13%), 10-20 тысяч рублей (11%), 30-40 тысяч и 40-50 тысяч рублей (по 5%). Еще 11% не считали, сколько денег потратили на ненужные товары и услуги, а оставшиеся 2% насчитали от 300 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос о причинах покупки ненужных вещей, большинство респондентов (21%) сослались на спонтанное желание, а также на влияние отпуска (14%). Еще 10% назвали причиной сезонные распродажи и дополнительные бонусы, столько же совершили ненужные траты по ошибке. Другие причины ненужных трат — мода (9%), реклама в интернете и рекомендации близких (по 8%), просьбы родственников и детей (7%), некорректная информация о товаре (6%), рекомендации блогеров и знаменитостей (3%).

Ранее выяснилось, что россияне собрали больше 50 кг урожая за лето.