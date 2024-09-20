Больше половины компаний в РФ увеличили бюджет на кибербезопасность

В начале лета некоторые крупные компании столкнулись с атаками шифровальщиков, что привело к сбоям в работе их сайтов, приложений и платежных терминалов, временно приостановив деятельность организаций на несколько дней. В свете недавних публичных хакерских атак ИТ-компания «Киберпротект» провела исследование и выяснила, как инциденты повлияли на бюджеты компаний в области ИБ. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, выяснилось, что больше половины организаций (53,8%) увеличили свои расходы после известных кейсов хакерских атак в СМИ. Однако траты на ИБ не выросли кардинально: 37,8% организаций увеличили бюджет только на 10%, в то время как 42% респондентов — на 25%. В меньшинстве остались компании, чьи расходы на защиту от киберугроз выросли на 50 и более процентов — в сумме таких 20,2%.

Эксперты также выяснили, в какие направления в основном инвестировали компании, увеличившие бюджет. По большей части организации тратились на программное обеспечение — 82% опрошенных, 60,9% респондентов сообщили, что дополнительные расходы были направлены на обучение сотрудников, 34,4% — на обновление оборудования и 30,5% — на аудит систем ИТ/ИБ.

В подавляющем большинстве компаний (84,7%) также уточнили, что уже имеют в штате сотрудника или целый отдел, который отвечает за разработку и реализацию политик в области ИБ. Из них более трети предприятий (33,2%) увеличили численность специалистов своего подразделения кибербезопасности.

«Мы живем в реальности непрерывного противостояния киберпреступников и служб информационной безопасности, при этом злоумышленники постоянно развивают свои технологии, угрозы становятся все более сложными, убытки от них все более значительными. Публичные кейсы успешных хакерских атак подталкивают организации к тому, чтобы уделять больше внимания информационной безопасности: проводить тренинги для сотрудников, расширять штат ИБ, инвестировать в новое оборудование и ПО, в то время как это должно быть частью стратегии любого бизнеса и выполняться системно и постоянно. Поэтому обмен информацией об атаках, методах защиты и успешных практиках важен для создания безопасной цифровой среды нашей экономики», — прокомментировала Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект».

Ранее выяснилось, что российские компании по-прежнему испытывают дефицит IT-кадров.