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Циклон «Борис» вызвал наводнения в центральной Европе и обрушился на Италию

Il Fatto Quotidiano: шторм «Борис», вызвавший наводнения в Европе, достиг Италии

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NASA

Шторм «Борис», вызвавший мощнейшие ливни в Центральной и Восточной Европе, достиг северной части Италии.
Об этом пишет Il Fatto Quotidiano.

Из-за наводнения, причиной которого стал прорыв дамбы, эвакуировали более тысячи жителей в области Эмилия-Романья.
В регионе отменили занятия в школах, возникли перебои на железной дороге.

До этого шторм «Борис» наделал бед в Польше, Румынии, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии. В минувшие выходные циклон обрушился и на Молдавию, вызвав масштабное наводнение в ряде регионов. Десятки молдавских сел остались без электричества, Кишинев чуть не ушел под воду. Власти организовали поставки гуманитарной помощи, включающей продукты питания и временное жилье для оставшихся без крова людей.

В понедельник, 16 сентября, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в сейсмоактивной зоне Вранча в Румынии, толчки также ощущались в Бухаресте.

Ранее в Госдуме предложили переводить работников на удаленку при сильном снегопаде.

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