Украинцы начали скупать недвижимость в Финляндии

Число сделок с недвижимостью в Финляндии, в которых покупателями выступают граждане Украины, за последнее время резко выросло. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные финского минобороны.

В публикации отмечается, что ведомство дает разрешение на совершение подобных сделок.

С января по июнь минобороны Финляндии выдало гражданам Украины 57 разрешений на приобретение недвижимости, гражданам России — 64.

Издание подчеркивает, что если такие темпы на рынке недвижимости Финляндии сохранятся, то к концу года украинцы станут крупнейшей группой покупателей из-за пределов Евросоюза и Европейской экономической зоны.

Накануне стало известно, что Национальный банк Украины вводит ежемесячный лимит на покупку часов и украшений за валюту, а также на операции с агентами по недвижимости за рубежом.

Нацбанк Украины объясняет эту меру попытками избежать установленные ограничения на покупку металлов за пределами страны. Новые ограничения, как ожидается, затронут операции с выпущенными украинскими банками картами.

Ранее в минфине Украины заявили о повышении налогов в стране.