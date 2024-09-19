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Арестованы шесть фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries

В Москве суд арестовал шестерых фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал шесть фигурантов уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в столице. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

По ее информации, суд заключил под стражу Сайфулаева А. А., Коноплева И. С., Нурматова М. Х., Канаева Р. М., Ефремова А. В., Мажиева М. Х. Они пробудут под арестом два месяца, до 18 ноября.

19 сентября сообщалось, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав.

Накануне у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Ранее стало известно, какой гонорар пообещали участникам захвата офисов Wildberries.

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Стрельба в офисе Wildberries
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