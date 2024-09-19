Стало известно, когда Бакальчуку могут избрать меру пресечения по делу о стрельбе

Следственный комитет 20 сентября планирует «выйти с ходатайством» в Басманный суд Москвы об избрании меры пресечения сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку по делу о стрельбе, произошедшей у офиса компании в центре российской столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бакальчук до этого был задержан на 48 часов.

«Вероятнее всего, следствие попросит отправить предпринимателя под стражу», — заявил представитель правоохранительных органов.

В свою очередь, «Интерфакс» сообщал, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

По данным Следственного комитета, в результате конфликта пострадали семь человек. В их числе были двое сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что двоих пострадавших спасти не удалось.

13 сентября сообщалось, что ООО «РВБ», являющаяся объединенной компанией Russ и Wildberries, собирается подать в суд на «ВБ девелопмент», учредителем которой является Владислав Бакальчук. Поводом для иска на сумму около 27 млрд рублей называют задолженность компании Бакальчука перед Wildberries по договорам, заключенным с 2021 по 2024 год. В РВБ на это ответили, что юридическая служба компании не нашла возможным содержательно охарактеризовать данную инициативу, в связи с чем желают Владиславу «только удачи».

Ранее стало известно, какой гонорар пообещали участникам захвата офисов Wildberries.