Задержанным по делу о стрельбе у офиса Wildberries предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — супруг основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации правоохранителей, следствие продолжает устанавливать лиц, причастных к данному инциденту.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

13 сентября сообщалось, что ООО «РВБ», являющаяся объединенной компанией Russ и Wildberries, собирается подать в суд на «ВБ девелопмент», учредителем которой является Владислав Бакальчук. Поводом для иска на сумму около 27 млрд рублей называют задолженность компании Бакальчука перед Wildberries по договорам, заключенным с 2021 по 2024 год. В РВБ на это ответили, что юридическая служба компании не нашла возможным содержательно охарактеризовать данную инициативу, в связи с чем желают Владиславу «только удачи».

Ранее стало известно, какой гонорар пообещали участникам захвата офисов Wildberries.